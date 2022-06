Arrampicata sulle mura,

torna Dajeforte street boulder

BELFORTE - Il contest, organizzato per rivitalizzare i piccoli centri, si svolgerà sabato 18 giugno

Arrampicarsi sulle mura di Belforte. E’ quello che potranno fare i partecipanti a Dajeforte street boulder, seconda edizione dell’evento che si svolgerà sabato 18 giugno per i vicoli e le strade di Belforte del Chienti.

Lo street boulder è un tipo di arrampicata che si pratica sulle mura urbane di un centro abitato senza l’uso di corde, ad un’altezza massima di 4 metri, utilizzando materassi studiati per attutire la caduta: i crash pad.

«L’idea del “Daje Forte” – scrivono gli organizzatori – nata quindi come pratica sportiva, ha l’intento di vivificare i centri storici del nostro territorio, fortemente colpiti dal terremoto del 2016 e dall’abbandono conseguente. Consideriamo infatti i nostri borghi una ricchezza culturale, artistica, artigianale e abitativa inestimabile e l’idea del contest (si tratta in effetti di una vera e propria gara, seppur svolta con uno spirito finalizzato allo star insieme e al divertimento) mira ad unire la scoperta/riscoperta dei centri storici allo sport e al gioco.

Vogliamo dare un forte valore locale all’evento collaborando con le associazioni e le aziende presenti sul territorio ma anche con gli abitanti del paese, che ci guardano sorridenti arrampicare sulle loro case».

Per chi si iscrive al contest (che si svolgerà dalle 13 alle 20) ci sarà un pacco gara che conterrà la maglietta del Daje Forte, un buono pasto ed un buono birra e vari gadget davvero interessanti. Per chi non ha mai sperimentato l’arrampicata, saranno a disposizione scarpette, materassi ed un’area dedicata per far provare questo sport.

Alle 21 ci saranno le finali, le premiazioni, musica e festa per tutta la sera.

«Speriamo con questa seconda edizione di poter replicare il successo della scorsa, riempire il paese di Belforte del Chienti di persone curiose e di climber appassionati, stare insieme divertendoci e arrampicando, insomma».

