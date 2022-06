Mario Balotelli a spasso sul lungomare

PORTO SAN GIORGIO - La presenza del giocatore non è sfuggita a fan e appassionati di calcio. E subito mano ai cellulari per scattare una foto ricordo con Super Mario

9 Giugno 2022 - Ore 12:34 - caricamento letture

La sua presenza non è sfuggita agli occhi di tanti passanti che lo hanno incrociato. Stiamo parlando di Mario Balotelli, il campione di calcio, che nel tardo pomeriggio di ieri è stato fermato e ‘immortalato’ per uno scatto fotografico sul lungomare Gramsci nord di Porto San Giorgio. «E niente, mentre passeggi incontri big Mario Balotelli» scrive su Facebook Giovanni Porzio (in foto con il campione).

Non è una novità che Super Mario frequenti il Fermano. D’altronde è legato sentimentalmente a una ragazza marchigiana. E poco più di due mesi fa è stato ‘sorpreso’ a Massa Fermana, ultimo ‘avvistamento’ in ordine di tempo del campione dalle nostre parti. Oggi per Balotelli pausa sulla costa, più precisamente sul lungomare sangiorgese. E inevitabilmente sono scattati i click delle fotocamere dei cellulari con un Super Mario che non si è negato alle foto-ricordo.

