Una moto scura, due persone in azione:

tre scippi tra Maceratese e Fermano

I COLPI sono stati messi a segno a Montecosaro, Monte San Giusto e Montegranaro: rubate due collane e una borsa. Tutte donne le vittime. Indagano i carabinieri

8 Giugno 2022 - Ore 10:55 - caricamento letture

Una moto di grossa cilindrata scura, tre scippi in due giorni. Tutte donne le vittime. I carabinieri delle Compagnie di Civitanova, Macerata e Fermo stanno indagando su tre episodi che si sono verificati tra lunedì e martedì. Sospetto più che fondato che si tratti sempre delle stesse due persone che hanno messo a segno i tre colpi.

Il primo lunedì mattina a Montecosaro: una donna stava camminando quando ha visto arrivare la moto. Le due persone in sella si sono fermate, le hanno chiesto informazioni e poi il passeggero le ha strappato la collana dal collo. Quindi la fuga a tutta velocità. Ieri altri due episodi a stretto giro, grossomodo con le stesse modalità. Prima a Montegranaro, in via Fermana nord, vicino a un supermercato. I due a bordo della moto ha avvicinato un’altra donna e le hanno preso la borsetta. La donna è anche caduta, ma senza particolari conseguenze dal punto di visto fisico, a parte qualche escoriazione. Dopo Montegranaro la stessa moto è arrivata a Monte San Giusto, dove ha colpito vicino al centro. Qui ad essere presa di mira un’anziana di 89 anni. Il passeggero è sceso, le si è avvicinato e le ha strappato la collana dal collo. Le testimonianze raccolte dai carabinieri concordano su un aspetto: ad entrare in azione è stata sempre una moto di grossa cilindrata scura con a bordo due persone. Si ignorano però modello e marca. Per questo al momento la pista è che si tratti sempre della stessa coppia. Le indagini sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA