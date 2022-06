Oscar del cicloturismo in Italia,

secondo posto alle Marche

IL PERCORSO “Strade di Marca, pedalando tra antiche tradizioni”, che si snoda toccando solo alcuni comuni del progetto lungo 114 km su asfalto, strade a bassa percorrenza sterrate e bianche è l'itinerario premiato, uno dei tanti percorsi cicloturistici realizzati da NoiMarcheBikeLife

8 Giugno 2022 - Ore 12:06 - caricamento letture

La Regione Marche con il percorso cicloturistico “Strade di Marca” realizzato da NoiMarcheBikeLife sale sul podio dei vincitori dell’Oscar Nazionale del Cicloturismo aggiudicandosi il secondo posto.

NoiMarcheBikeLife è un protocollo d’intesa di 26 comuni tra la zona del maceratese, del fermano e dell’anconetano di cui Civitanova è comune capofila (Apiro, Appignano, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Falerone, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Gualdo, Jesi, Magliano di Tenna, Maiolati Spontini, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Potenza Picena, Rosora, Sarnano, San Severino Marche, Treia). La Miconi srl e Mauro Fumagalli sono incaricati del-la gestione del progetto con il patrocinio con Marche Outdoor.

L’itinerario vincitore è uno dei tanti percorsi cicloturistici realizzati da NoiMarche-BikeLife e precisamente: “Strade di Marca, pedalando tra antiche tradizioni”, un percorso che si snoda toccando solo alcuni comuni del progetto lungo 114 km su asfalto, strade a bassa percorrenza, strade sterrate e strade bianche. Si legge in una nota: «I comuni coinvolti sono: Appignano, il paese delle “Cocce”, centro noto per la ceramica, per i mobili, i legumi e la manifestazione Leguminaria. Cingoli (Borghi più belli d’Italia), il famoso “Balcone delle Marche” perché offre al suo visitatore una incredibile veduta su tutte le colline che degradano a mare. Apiro, incastonato tra il lago di Cingoli e il Monte San Vicino; Treia (Borghi più belli d’Italia), uno dei borghi più antichi delle Marche e nota per essere la città della “Disfida del Bracciale.

Le tracce Gpx dell’itinerario possono essere scaricate gratuitamente dal sito www.noimarchebikelife.it dove si possono anche conoscere tutti gli altri 500 km di percorsi mappati da NoiMarcheBikeLife che attraversano tutti i comuni del progetto. Inoltre dal sito si possono trovare bike hotel, punti ristoro Bike Friendly, noleggio bici, transfer e punti di soccorso in caso di emergenza. Infatti NoiMarcheBikeLife ha messo in rete e adeguato ben 205 operatori in grado di accogliere e soccorrere un cicloturista in difficoltà. Un bel momento per le Regione Marche che, grazie al progetto Marche Outdoor, sta creando una Regione a misura di ciclista – si legge in conclusione -. A ritirare il premio nella bellissima città di Matera Alberto Mazzini funzionario della Regione Marche e responsabile del progetto Marche Outdoor, Stefano Montecchiarini vice sindaco del Comune di Appignano e Cristiana Nardi assessore al Turismo del Comune di Cingoli, Loredana Miconi e Mauro Fumagalli responsabili del progetto NoiMarcheBikeLife».

© RIPRODUZIONE RISERVATA