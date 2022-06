Finanziamenti d’impresa,

incontro Cna

MACERATA - L'associazione ha organizzato un evento formativo gratuito in programma lunedì alle 18 nella sede di via Zincone

8 Giugno 2022 - Ore 11:12 - caricamento letture

Cna Macerata, in collaborazione con Afim – Associazione per i finanziamenti di impresa, organizza un incontro formativo gratuito per gli imprenditori. Il direttore Cna Massimiliano Moriconi illustra le motivazioni che hanno mosso l’iniziativa: «Le ingenti risorse disponibili con il Pnrr e con altri Fondi pubblici hanno creato una forte aspettativa nei cittadini e nelle imprese. Ora che i bandi stanno uscendo, la sfida è quella di partecipare e poter accedere ai contributi e alle agevolazioni». Oltre alla tradizionale necessità di formazione continua come elemento fondamentale per stare al passo con i tempi, per le imprese che intendono investire c’è oggi una esigenza specifica: «Molti bandi di finanziamento – spiega Moriconi – prevedono la redazione di un business plan, una presentazione della propria impresa e dell’investimento che si intende fare, nonché un colloquio tra il soggetto emittente e il beneficiario. Ora, un imprenditore conosce certamente ogni sfaccettatura del processo produttivo della sua azienda – sottolinea Moriconi – ma se si vuol crescere ciò non basta; oggi un requisito fondamentale è anche saper raccontare la propria impresa, conoscerne i numeri, le prospettive e le criticità».

Da queste rinnovate esigenze, la Cna Macerata propone un primo incontro formativo gratuito in programma lunedì alle 18 nella sede di Cna di via Zincone a Macerata. Docenti speciali per questa giornata saranno Massimiliano Martello e Roberto Fioretti, esperti consulenti finanziari, e Paola Fava referente per i crediti speciali del Confidi regionale UniCo. Per partecipare all’incontro è sufficiente scrivere una mail con i propri dati e avente per oggetto “Conosci e presenta la tua impresa” all’indirizzo info@mc.cna.it. Visto il numero di posti limitato saranno accolte soltanto le prime 20 iscrizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA