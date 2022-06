Una marcialonga di 8 chilometri

per “Corri amo la vita”

SANT'ANGELO IN PONTANO - La manifestazione si svolgerà sabato 11 giugno. A seguire, una cena in piazza allietata da musica e da un’ intervista in via streaming a Daniele Vecchioni, fondatore di “Correre naturale”: Il ricavato della serata sarà devoluto alla clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona

Una marcialonga di 8 chilometri aperta a tutti, che si snoda tra le vie di un grazioso paesello alle pendici dei Monti Sibillini, una cena in piazza allietata da buona musica e un’ intervista in via streaming a Daniele Vecchioni, fondatore di “Correre naturale”: sono questi gli ingredienti della terza edizione di “Corri amo la vita”, l’evento promosso dall’associazione “Pro-muovi-amo la vita”. La manifestazione si svolgerà sabato 11 giugno a Sant’Angelo in Pontano. Il format conferma l’impianto delle precedenti edizioni tanto caro all’ideatrice Anna Lisa Graziosi: coniugare la pratica sportiva a momenti di socializzazione, valorizzando l’aspetto culturale e solidale. L’intero ricavato della serata sarà infatti, come consuetudine, devoluto alla clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona per la ricerca in campo oncologico. «Quest’anno l’evento vuole essere un segnale di ripresa, dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemia – si legge nella nota – rappresenta la voglia di recuperare quei momenti di socialità, di sano divertimento a cui per troppo tempo abbiamo dovuto rinunciare. Allora correremo tutti insieme per cogliere pienamente quella libertà che, nella realtà di tutti i giorni, spesso è soltanto illusoria e lo faremo anche nel ricordo di chi ormai ha corso egregiamente la propria vita».

