Scontro tra auto e moto,

centauro portato a Torrette

TOLENTINO - Incidente su una rotonda intorno alle 16,30. Il ferito non è grave

Incidente sulla rotatoria tra auto e moto a Tolentino, centauro soccorso con l’eliambulanza. E’ successo intorno alle 16,30 di questo pomeriggio alla rotonda dove si trova il supermercato Sì con te. Lì per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’auto. Il centauro è stato soccorso dal 118 e gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato allo stadio di Tolentino. Lì è poi stato trasportato il ferito che una volta caricato sul velivolo è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il ferito non è grave. Sul posto per i rilievi dell’incidente i carabinieri di Tolentino.



