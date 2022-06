Recanati, esteso voucher di sconto

alle strutture ricettive

della costa e dell’entroterra

L'ACCORDO siglato dalla città leopardiana con l'associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito per un nuovo impulso alla promozione turistica

6 Giugno 2022

E’ operativa da pochissimi giorni una nuova importante misura di promozione turistica della città di Recanati e del circuito museale “Infinito Recanati”. In vista dell’imminente avvio della stagione estiva è stato infatti siglato un accordo tra Sistema Museo, società che gestisce l’Ufficio Turistico e i musei civici della città e l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito per l’estensione del voucher di sconto, finora riservato alle strutture ricettive recanatesi, anche alle altre circa 850 del comprensorio di tutta la riviera e del relativo entroterra.

«Dopo Macerata con il biglietto unico dei musei, Loreto e Porto Recanati con le Terre d’Oltre, ancora un progetto di rete per la promozione turistica della nostra città e dell’intero territorio – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Rita Soccio -. Questa volta la rete è frutto di un lavoro di squadra che vede protagonista il nostro circuito museale all’interno dell’Associazione della Riviera del Conero e Colli dell’Infinito. Quello che stiamo cercando di fare in questi mesi è di intessere relazioni con i Comuni limitrofi e associazioni culturali/turistiche di rilievo in modo da costruire percorsi virtuosi per la crescita culturale, sociale ed economica delle nostre comunità».

Dal primo giugno, il materiale promozionale della città di Recanati e il voucher che dà diritto ad avere la riduzione per acquistare il biglietto cumulativo dei cinque musei che compongono il circuito, Villa Colloredo Mels/Museo dell’Emigrazione Marchigiana, Museo della Musica/Beniamino Gigli e Torre del Borgo è a disposizione dei tanti ospiti che già affollano alberghi, B&B e case vacanza tra Ancona e Porto Potenza Picena. Previsto anche uno sconto per la partecipazione al percorso teatralizzato “Infinito Experience”, attività molto richiesta e apprezzata dai visitatori. «Grazie alla collaborazione con l’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito il patrimonio culturale di Recanati potrà godere di una visibilità strategica proprio nelle strutture dove i turisti soggiornano, e dove chiedono informazioni su cosa vedere nei dintorni – ha spiegato Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale “Infinito Recanati” – .Questa e altre misure su cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi, come gli educational per gli operatori di settore, hanno l’obiettivo non solo di aumentare le presenze in città ma anche di migliorare sempre più l’accoglienza del turista». L’iniziativa ha visto anche la revisione del materiale promozionale cartaceo operata da Sistema Museo negli ultimi mesi, concretizzatasi con la realizzazione di una nuova brochure, di una mappa turistica profondamente rinnovata e di appositi espositori, materiali a disposizione delle attività commerciali e ricettive cittadine.

