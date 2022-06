Il motoraduno a Bolognola

L'EVENTO previsto per domenica, organizzato dal Moto Club Franco Uncini

6 Giugno 2022 - Ore 10:11 - caricamento letture

Appena il tempo di tirare il fiato dopo il successo con il motoraduno nazionale “Città di Recanati” che si accendono di nuovo i motori per il Moto Club Franco Uncini. Domenica 12 giugno è in programma il 15esimo motoraduno a Bolognola con ritrovo nella piazza centrale del paesino dove per l’occasione sarà colorata di palloncini rossi grazie a l’Aido di Recanati che, per il terzo anno, è al fianco del Moto Club Franco Uncini per testimoniare lo stretto legame tra sport e solidarietà nel terzo Memorial Andrea Pavoni.

Il motoraduno è aperto a tutti i tipi di moto conformi alle regole del codice della stradale, ad amici e simpatizzanti con il seguente programma: alle 9 apertura iscrizioni (10 euro con omaggio e colazione di benvenuto offerta dal Moto Club), ore 11,30 passeggiata tra i monti Sibillini, ore 12 chiusura iscrizioni, ore 13 premiazioni al ristorante albergo ”Il Rifugio” di Pintura e saluto delle autorità, a seguire il pranzo con estrazione di una lotteria. Per info: motoclubfrancouncini@libero.it 3396090574 – 3282323264 – 3296172173

