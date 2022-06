Quanno se java

sotto l’arme

LA DOMENICA con Mario Monachesi

5 Giugno 2022

di Mario Monachesi

“Fino a tuttu lu dumilaequattro la joentù magghjorènne duvia ji a fa’ lu sordatu, dittu anche sirviziu de leva. Quanno ‘rriava la cartulina de precettu, lu numinatu se duvia presentà’ a lu distrettu militare a passà’ la visita. Li maceratesi java a Perugia pe’ tre jorni. Quilli fatti ‘donii (idonei) vinia, ‘n po’ dopo, mannati o su l’esercitu, o su li versajeri (bersaglieri), o su la fanteria, o su l’arpini (alpini), o su l’aronatica (aeronautica) o in marina. Quilli scartati (fatti revedibili), a casa.

*

“Fiore de salvia

lo mio amore m’ha detto mora,

io je risposi scartu de la leva,

quanto je dispiaciuta ‘lla parola”.

*

In questi casi, anche un vecchio proverbio sentenziava: “Chj non è bonu pe’ lu re non è bonu manco pe’ la regina” (Un giovanotto respinto al servizio militare, non è adatto neanche a prendere moglie).

“‘Na orda, spèce pe’ li fiji de li contadì’, ji a fa’ lu sordatu adèra la prima orda fori de casa, lu primu viagghju co’ lu ciuffe ciuffe (con il treno).

*

“Lo mio amore sta a fa’ lu sordatu,

m’ha mannato ‘na lettera de focu;

dicènno che fossi pensato solo a issu

che pe’ lo rvini’ je rmasto poco”.

*

“Lo scriese co’ la fidanzata e co’ li jinitori adèra l’unicu modu pe’ scambiasse le nutizie e rmané’ in contattu. Certi patri e matri che non era jiti a la scola, portava le lettere a fassele leje (leggere) da lu curatu. Certe orde a lejejele adèra anche lu pusti’. Le lettere ‘ndirizzate a le fidanzate adèra pjine de parole dorgi, adèra tutto e solo amore, in quelle a li jinitori spisso chjdia come adèra jita la raccorda de lo fié’, de lo gra’, se la vacca avia fijato (se erano nati i vitelli).

La prima partenza da casa, pe’ li sordati de li tempi passati, adèra dura, c’era anche l’usanza de passà’ a saluta’, otre a la fidanzata, per chj ce l’ia, a li parenti più stritti. Po’ ‘ccompagnati da chjdù co’ lu muturì’, o anche da suli a piedi, o co’ ‘na viciclettaccia, java a la stazió’ a pijá’ lu trenu. Anche le poche orde che rvinia in licenza, da la staziò’ se rghjava a casa a piedi. Li menzi non c’era, pe’ le machine de piazza (taxi) non ci statia li sordi. Aderi furtunatu se pe’ strada ‘ncuntravi chjdù’ co’ lu virocciu.

Anche la vita de caserma non era tutte rose e fiuri, otre a lo marcià’, ecc, vesognava sta ‘ttenti a li scherzi, cioè li gavittù, lu saccu dentro la vranda (lenzuolo legato che bloccava il coricarsi e il distendere le gambe per dormire) e atre stramberie da parte de li nonni (i militari più anziani). In libbera uscita se ‘ncundrava la ronda e, se non salutavi e non c’ivi la divisa a postu, adèra atri cauli. Lo Stato a ‘gni sordatu je passava la diaria (pochi spiccioli) o a scerda, quarghe sigheretta”.

La leva obbligatoria venne introdotta nel 1802 e, come scritto sopra, è andata avanti fino a tutto il 2004.

