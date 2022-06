Auto si ribalta sulla provinciale,

conducente estratto dall’abitacolo:

in due al pronto soccorso

POTENZA PICENA - L'incidente in località San Girio, la persona alla guida della vettura e un passeggero soccorsi dell'ambulanza e portati all'ospedale di Civitanova

Perde il controllo dell’auto che si ribalta, estratto dall’abitacolo il conducente del veicolo, poi trasportato al pronto soccorso assieme all’altro occupante della vettura. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 sulla provinciale 102, nei pressi di San Girio a Potenza Picena. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, che si è occupata dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, il conducente di una ha perso il controllo del veicolo, che si è poi ribaltato. Immediati i soccorsi, sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e operatori dell’emergenza che hanno estratto dall’abitacolo la persona alla guida. I due occupanti dell’auto, un ragazzo e una donna, trasportati in codice giallo con l’ambulanza all’ospedale di Civitanova.

(Redazione Cm)

