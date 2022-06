Adriatica Ionica Race,

l’ultima tappa da Castelraimondo

CICLISMO - Appuntamento l'8 giugno. Lo start è fissato alle 12 in piazza Dante. L'arrivo è previsto ad Ascoli, dopo 152 chilometri

Torna il ciclismo professionistico a Castelraimondo con l’Adriatica Ionica Race, corsa a tappe maschile che si svolge ogni anno nel mese di giugno. In questa edizione si corre dal 4 all’8 e proprio nella tappa finale ci sarà la città del Cassero e dell’Infiorata come grande protagonista. Castelraimondo ospiterà infatti la partenza dell’ultima tappa con arrivo ad Ascoli dopo 152 chilometri. Lo start è fissato alle 12 in piazza Dante. I ciclisti si muoveranno verso Camerino per poi scendere verso la costa attraverso Caldarola, Belforte, Tolentino fino a Macerata, poi si va in salita verso Urbisaglia, Colmurano, San Ginesio, Sarnano e Amandola: da lì si riscende fino ad Ascoli dove l’arrivo è fissato in piazza Roma. Tanti grandi nomi per una delle corse più importanti in Italia: tra i favoriti ci sono Lorenzo Fortunato, Giovanni Carboni ed Eduardo Sepulveda, ma anche Filippo Zana, Jefferson Cepeda e Antonio Nibali.

La Castelraimondo-Ascoli non è l’unica tappa marchigiana: il 7 giugno si correrà anche la Fano-Sirolo. «La Regione crede molto nella promozione dei nostri territori attraverso il ciclismo – spiega il consigliere regionale e comunale Renzo Marinelli -. Per questo nelle Marche ci saranno due tappe anche di un importante evento come l’Adriatica Ionica Race. Castelraimondo è da parecchi anni che punta sul ciclismo come promozione e anche quest’anno abbiamo voluto partecipare aderendo all’invito della Regione. Si tratta di una vetrina importante per le nostre bellezze e per i nostri prodotti tipici oltre che per la città in generale».

