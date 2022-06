Il vescovo di Macerata Marconi

come successore di Bassetti:

le voci lo portano a Perugia

MACERATA - Sarebbe nella terna per prendere il posto del cardinale che è andato in pensione. Dalla diocesi nessun commento. Da poco è alla guida della Conferenza episcopale delle Marche

di Luca Patrassi

Secondo le voci che circolano da alcuni giorni in Umbria a succedere come vescovo di Perugia al cardinale Gualtiero Bassetti, appena andato in pensione, potrebbe essere il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. Marconi sarebbe il nome più accreditato in una terna che vede presenti altri due presuli umbri. La notizia circola da alcuni giorni nelle varie diocesi delle due regioni ed è anche finita sui media umbri.

Marconi era stato nominato poche settimane fa alla guida della Conferenza episcopale marchigiana, forse nel tentativo di tenerlo legato alle Marche, appunto alla luce di queste voci umbre: c’è anche da rilevare come la guida spirituale della Diocesi di Macerata conosca perfettamente la realtà umbra per essere originario di Città di Castello e per aver ben guidato il seminario regionale. Nazzareno Marconi è a Macerata da circa otto anni e gode di stima e di consenso nei due territori regionali appenninici. Nessun commento in Diocesi, come di norma visto l’obbligo di riservatezza fino alla pubblicazione del decreto di nomina. Sarà Papa Francesco a decidere nome e tempi, per ora si registra questa indiscrezione che conferma la stima di cui gode la guida spirituale della Diocesi di Macerata, appunto il vescovo Nazzareno Marconi.

