3 Giugno 2022 - Ore 17:17

Da domenica 5 giugno prende il via la seconda edizione di “Aperitivi al Museo”, organizzata dall’Amministrazione comunale, assessorato alla cultura: quattro serate per celebrare l’inizio dei lavori di restauro della chiesa comunale di Santa Maria di Piazza, emblema della collettività moglianese.

«Queste serate hanno lo scopo di coniugare la bellezza dei grandi capolavori con la degustazione dei prodotti d’eccezione del nostro territorio -si legge in una nota del Comune -. Un esperto d’arte ci aiuterà ad entrare nel mondo affascinante delle opere, conservate nel museo, grazie ad una conversazione all’aperto nella quale sarà possibile interloquire e scambiare opinioni. Si proseguirà poi con una breve visita guidata che illustrerà un’opera in particolare, quindi ci sarà la possibilità di assaggiare alcuni prodotti eno-gastronomici, presentati ed offerti direttamente dalle aziende. Un modo per far conoscere imprese di grande qualità che lavorano la nostra terra e producono beni di altissimo pregio, apprezzati in molti paesi.

Gli eventi avranno luogo nel delizioso piazzale di vicolo Boninfanti, all’ingresso del Museo di Arte Sacra, con l’affascinante vista dell’abside di Santa Maria di Piazza – prosegue l’Ente -. Nei vicoli risuoneranno le voci di esperti d’arte, storici, artigiani e giovani produttori, che ci consentiranno di conoscere meglio il nostro borgo la sua incredibile arte e i suoi molteplici sapori. Il primo appuntamento, domenica 5 giugno alle 18, vedrà la presenza del professor Alessandro Delpriori, dell’università di Camerino, dal titolo «Il maestro di Mogliano, un pittore del ‘500 nelle Marche», conversazione d’arte sull’identificazione di un pittore attivo fra Marche ed Abruzzo che nel piccolo borgo maceratese ha realizzato l’affresco con la Madonna e Santi nella chiesina demolita delle Cigliare. Al termine verrà illustrato l’affresco salvato ed esposto nel museo. I prossimi appuntamenti vedranno a Mogliano il direttore del Pontificio Museo della Santa Casa di Loreto, dottor Vito Punzi, e il direttore della Pinacoteca di Ascoli, professor Stefano Papetti».

