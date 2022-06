«Lavori allo stadio Tubaldi,

aiuti anche dalla Regione.

Bisogna provare gioia e non invidia»

RECANATI - L'assessore Fiordomo: «Prima fase dell'opera completata entro fine luglio, per gli altri interventi siamo in fase progettuale. Ho risposto ad un'interrogazione della Lega, non si può festeggiare allo stadio tutti insieme e poi polemizzare e creare zizzania. La Recanatese verrà trasmessa da Rai e Sky, non perdiamo questa occasione storica»

di Francesca Marchetti

I lavori per l’adeguamento dello stadio Nicola Tubaldi di Recanati agli standard della serie C, alla quale i leopardiani hanno ottenuto l’accesso dopo la vittoria del campionato, sono iniziati da circa una settimana e, almeno per la prima fase, termineranno entro luglio.

Diversi gli interventi previsti per l’impianto sportivo che ora è chiuso, obbligando la US Recanati e la Csi ad allenarsi e gareggiare rispettivamente a Porto Recanati e a Montefano. Durante il consiglio comunale l’assessore allo sport Francesco Fiordomo ha fornito informazioni riguardo lo stato dei lavori e le polemiche sorte nelle ultime settimane.

«In consiglio ho risposto all’interrogazione della Lega e ho chiesto responsabilità e serietà, non si può festeggiare allo stadio tutti insieme e poi polemizzare e creare zizzania, né alimentare contrasto tra sport e società. Siamo orgogliosi e consapevoli del traguardo storico raggiunto, bisogna provare gioia e non invidia, collaborare nel pieno rispetto di tutte le parti coinvolte. Da quando amministriamo abbiamo sistemato il campo di Villa Musone, le piccole strutture di quartiere, le palestre (Palazzo Venieri e Via dei Politi, la nuova palestra dello Scientifico della provincia, l’IIs Mattei), il nuovo impianto del calcio a 5. Abbiamo risolto i problemi con la pallavolo, un piccolo contributo lo abbiamo dato a tutti, compresa la ginnastica artistica e la scherma, per la quale è stata creata una piccola palestra al Pala Cingolani Pierini. Insomma, è stato fatto moltissimo e si continuerà a fare.

Adesso tocca allo stadio con il nuovo sintetico e l’allargamento già in corso e i lavori termineranno a fine luglio, per gli altri interventi siamo in fase progettuale. Verrà sistemato un piccolo campetto vicino al calciotto che servirà per gli allenamenti dei bambini riutilizzando i rotoli di sintetico del Tubaldi, che così non vanno in discarica. Poi sarà la volta delle nuove tribune, della nuova illuminazione e dei nuovi spazi per l’accoglienza; nuovi impianti di videosorveglianza e sicurezza, il parcheggio a servizio dello stadio, palazzetto e palaginnastica, nuova pista per salto in lungo e salto triplo.

Adesso siamo in un contesto nazionale, ci lodano e ci citano tutti come modello, verremo trasmessi su Sky e Rai. La Recanatese in serie C è un vanto per il territorio e la Regione intera. “Una promozione per la città ed il territorio” come ha detto il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, presente nella giornata della festa della Recanatese. Da lui è arrivato l’impegno a dare una mano per sostenere i costi per l’adeguamento, che sono consistenti, circa 650mila euro. Ha dato seguito al suo impegno ed è partito il contatto tra me e l’assessore Castelli che ha ricevuto progetto di massima e le previsione dei costi. Lo sport è di tutti, è amicizia, socialità, salute. Non perdiamo questa occasione storica».

