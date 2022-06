Le morti nella Rsa di Offida:

l’infermiere Leopoldo Wick

condannato all’ergastolo

LA CORTE d'Assise di Macerata ha appena emesso la sentenza ritenendolo colpevole di sette degli otto omicidi e di uno su quattro tentati omicidi di cui era accusato. Accolta la richiesta del pm Umberto Monti. Isolamento diurno per un anno

1 Giugno 2022 - Ore 15:21

Ergastolo per Leopoldo Wick. E’ stata emessa alle 14,05 la sentenza con cui la Corte d’Assise di Macerata, al termine di 4 ore e mezza di camera di consiglio, ha condannato all’ergastolo (con un anno di isolamento diurno) Leopoldo Wick, l’infermiere di Grottammare, 58 anni, accusato di aver procurato le morti di alcuni pazienti ricoverati nella Rsa di Offida. A chiedere l’ergastolo era stato il pm Umberto Monti, procuratore di Ascoli.

Il 58enne è stato riconosciuto colpevole di sette degli otto omicidi che gli erano stati contestati, per uno è stato assolto. Ed è stato ritenuto colpevole di uno su quattro tentati omicidi che gli venivano contestati (per tre è stato assolto con formula piena).

Nel dettaglio, il presidente della Corte d’assise, Roberto Evangelisti, nel leggere la sentenza (90 giorni per il deposito) ha precisato che Wick è stato condannato, in qualità di infermiere in servizio alla Rsa di Offida, per l’omicidio di Lucia Bartolomei (morta il 10 febbraio 2019), Vincenzo Gabrielli (morto il 25 febbraio 2019), Domenica Grilli (deceduta l’1 novembre 2018), Luigi Salvucci (morto il 2 novembre 2018), Antonietta Maria Valentini (morta l’11 dicembre 2018), Lucia De Angelis deceduta lil 2 novembre 2018), Teresa Vagnoni (morta l’8 gennaio 2017). E lo ha assolto dall’omicidio di Domenica Alfonsi, morta il 16 luglio 2018, perché il fatto non sussiste. Lo ha inoltre condannato per il tentato omicidio di Giuseppina Cameli, mentre lo ha assolto dai tentati omicidi di Giuseppe Galiè, Loriana Cantarelli, Ulderica Chiappini (perché il fatto non sussiste).

«Credo sia una sentenza giusta – ha commentato il procuratore di Ascoli -, rispetto alle assoluzioni probabilmente faremo appello. Rispetto la sentenza. Non c’è soddisfazione perché che venga punito qualcuno non dà mai soddisfazione. Ritengo sia una sentenza giusta, che rende giustizia anche alle parti offese.

Quando ha lasciato il palazzo di giustizia, insieme ai suoi avvocati, Wick non ha pronunciato una parola, così come non ha detto nulla alla lettura della sentenza. In lacrime i famigliari delle vittime. L’Asur è stata condannata al risarcimento dei danni e a una provvisionale per tutte le parti civili costituite (provvisionale che varia dai 20 ai 40mila euro a testa).



Arrestato a giugno 2020, Wick ha sempre gridato la sua innocenza. I fatti contestati: Wick avrebbe ucciso e tentato di farlo attraverso la somministrazione di farmaci “volutamente” inappropriati e, in alcuni casi dagli effetti letali, risalgono al periodo compreso tra gennaio 2017 e febbraio 2019.



