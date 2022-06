Carlo Carlini nuovo coordinatore

della Protezione civile di Potenza Picena

AVVICENDAMENTO - Il sindaco Noemi Tartabini lo ha incontrato nella sala giunta del palazzo comunale. L’appuntamento è stato anche occasione di congedo “ufficiale” per Daniele Campeol, precedente coordinatore, la cui vice era Franca Floridi, recentemente scomparsa

1 Giugno 2022 - Ore 18:18 - caricamento letture

La Protezione civile di Potenza Picena ha un nuovo coordinatore: Carlo Carlini è a capo del dipartimento locale. Il sindaco Noemi Tartabini lo ha incontrato nella sala giunta del palazzo comunale. Insieme a lui anche altri volontari del gruppo quali Tiziana Pietroni, Mirela Deceanu, Paolo Faraci, Mirco Morichetti e Enrico Gattari (vice coordinatore).

L’appuntamento è stato anche occasione di congedo “ufficiale” per Daniele Campeol, precedente coordinatore, a cui era da tempo destinata una pergamena di ringraziamento realizzata dall’artista Giusi Riccobelli.

«L’attesa per la consegna è stata determinata dalla volontà di un passaggio di consegne in presenza con Franca Floridi – spiega l’amministrazione -. Passaggio che, purtroppo, non è più stato possibile a causa della sua prematura scomparsa (leggi l’articolo). A Daniele Campeol va il ringraziamento di tutta la città per il servizio svolto in questi anni. A Carlo Carlini auguriamo il più bel percorso possibile nel ricordo vivo di chi lo ha preceduto».

