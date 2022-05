Trent’anni nei pompieri,

l’ultimo turno di Maurizio Ortenzi

MACERATA - Da domani sarà in pensione. La carriera iniziata a Milano, poi Bologna e il nostro capoluogo. I colleghi: «Un punto di riferimento»

Trent’anni nei vigili del fuoco, va in pensione domani il capo squadra esperto Maurizio Ortenzi. Il vigile del fuoco è entrato in servizio prima a Milano poi a Bologna ed infine a Macerata dove ha completato «con impegno, umanità e professionalità una carriera colma di soddisfazioni» dicono i colleghi nel salutarlo.

Al comando di Macerata oggi è stato tempo di saluti per un vigilie del fuoco a cui i colleghi riconoscono di essere stato un un punto di riferimento per tutti noi» nel corso degli anni di servizio in cui sono state tante le difficoltà da affrontare e le diverse calamità che hanno colpito la provincia (come i terremoti del 2016 che hanno richiesto un fortissimo impegno da parte di chi veste la casacca dei vigili del fuoco. «Ringraziamo Maurizio per la sua disponibilità ed il bagaglio di esperienza messo a disposizione durante questi anni di servizio in cui si è dimostrato una valido collega, un valido amico ed un valido caposquadra».



