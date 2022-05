Pioraco ai playout, San Biagio in Seconda

Ruani e Nobili eterni portieri

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I giallorossi di Marinelli battono la Settempeda e disputeranno gli spareggi con il Villa Musone. Derby di Corridonia per la salvezza, fra Cska Amatori e San Claudio. Quello di Pollenza fra Casette Verdini e Montemilone per i playoff (l'altro match è Elfa Tolentino e Appignanese)

di Michele Carbonari

Il Pioraco batte la Settempeda ed evita la retrocessione diretta, si giocherà la salvezza nel playout nella tana del Villa Musone.

Il San Biagio scende in Seconda. È questo il verdetto più importante dell’ultima giornata del girone C di Prima categoria. I giallorossi di Marinelli calano il tris fra le mura amiche contro la squadra di San Severino (del 2004 subentrato Copani il gol della bandiera): decisivi Ferretti (rasoterra) e Mannucci (punizione), mentre Ciuffetti colpisce una traversa. Come detto, i ragazzi di Marinelli affronteranno i villans di Agushi, quintultimi in graduatoria grazie al tris rifilato di fronte al proprio pubblico al Camerino (steso da Giuliani, Agostinelli ed Emanuel De Martino).

L’altro spareggio per non retrocedere sarà il derby di Corridonia (all’ex Enaoli) fra Cska Amatori e San Claudio. I primi superano 2 a 1 l’Urbis Salvia trascinati dalla coppia d’attacco Salvucci – Amaolo. Nel finale, gloria per il portiere locale Giacomo Nobili, che torna in campo a 47 anni dopo diverse stagioni di inattività ma sempre in forma durante gli allenamenti, e per l’attaccante arancioblu Cesare Pettarelli, che lascia firmando il suo ultimo gol da capitano. I rossoblu di Fontana, invece, cadono a Tolentino contro l’Elfa: determinanti Valerio Mazzetti e Buresta, troppo tardiva la reazione ospite firmata da capitan Bartolucci.

I ragazzi di Eleuteri si confermano terza forza del campionato e ai playoff affronteranno l’Appignanese, che con un poker consolida la quarta posizione e soprattutto condanna alla retrocessione diretta il San Biagio, travolto dalla doppietta di Montanari (da fuori e su punizione) e dai sigilli di Verdolini e Giulianelli. Il derby di Pollenza, invece, sarà l’altro spareggio promozione. Casette Verdini (secondo) contro Montemilone (quinto). Gli uomini di Lattanzi chiudono a reti inviolate in casa con l’Elpidiense Cascinare, grazie anche al contributo dell’eterno Oreste Ruani, numero uno amaranto di nuovo in campo (dalla panchina) alla soglia dei 55 anni. La squadra di Cotica, invece, perde 2 a 1 a Caldarola: decisiva la punizione di Duca, dopo i due colpi di testa vincenti sugli sviluppi di corner, uno per parte (Fagiani risponde momentaneamente ad Aringoli). Infine, la capolista Matelica vince il derby esterno contro la Folgore Castelraimondo trascinata da Samuele Ruggeri, Carletti Orsini e Ferretti (di Bisbocci il gol della bandiera locale).

La top 11 (4-3-3): Tafa (Folgore Castelraimondo); Picchio (Appignanese), Luciani (Cska Amatori Corridonia), Aringoli (Caldarola), Menghi (Casette Verdini); Copani (Settempeda), Giuliani (Villa Musone), Samuele Ruggeri (Matelica); Pettarelli (Urbis Salvia), Bartolucci (San Claudio), Buresta (Elfa Tolentino). All.: Marinelli (Pioraco).

Il personaggio della settimana: Marco Buresta (Elfa Tolentino). Il giovane attaccante segna un gol e realizza l’assist per il raddoppio della sua squadra, matricola all’esordio in Prima che conserva il terzo posto così da poter giocare i playoff nel proprio campo. Di fronte l’Appignanese, che venderà cara la pelle.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (15esima giornata di ritorno):

Folgore Castelraimondo – Matelica 1-3

Appignanese – San Biagio 4-2

Caldarola – Montemilone Pollenza 2-1

Casette Verdini – Elpidiense Cascinare 0-0

Cska Amatori Corridonia – Urbis Salvia 2-1

Elfa Tolentino – San Claudio 2-1

Pioraco – Settempeda 2-1

Villa Musone – Camerino 3-0

CLASSIFICA: Matelica 66, Casette Verdini 59, Elfa Tolentino e Appignanese 57, Montemilone Pollenza 53, Caldarola 43, Settempeda 40, Camerino 39, Folgore Castelraimondo 38, Urbis Salvia 35, Elpidiense Cascinare 34, Villa Musone 32, Cska Amatori Corridonia 30, San Claudio 29, Pioraco 27, San Biagio 22.

