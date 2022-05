“L’educazione alimentare

dei bambini in età scolare”

RECANATI -L'incontro organizzato dalla Commissione Mensa in programma domani alle 21

Domani, mercoledì 1 giugno, alle 21 all’anfiteatro antistante la bocciofila Villa Teresa (a fianco del Si con Te) in via dei Politi a Recanati, si terrà un incontro di formazione sull’alimentazione in età pediatrica rivolto a tutti i genitori, organizzato dalla Commissione Mensa del Comune di Recanati.

Parteciperanno Gessica Cannuccia (Biologa nutrizionista), Francesca Focante (Psicologa e trainer in Mindful eating) e Andrea Ricciardi (Biochimico, laureato in Scienze dell’alimentazione).

L’iniziativa, che rientra «nella volontà della commissione di unire all’impegno di migliorare la mensa scolastica l’educazione delle famiglie, affronterà tematiche molto rilevanti come l’importanza di una sana e corretta alimentazione pediatrica, la promozione della salute, la prevenzione delle patologie croniche ma anche il piacere di mangiare divertendosi – dice in una nota il presidente Matteo Sciapeconi -. L’incontro è gratuito ed aperto a tutti gli interessati».

