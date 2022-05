Lavori in contrada Vallebona,

ordinanza per la circolazione

MACERATA - Il provvedimento del comando della Polizia locale in vigore da domani, primo giugno, dalle 8 alle 16

31 Maggio 2022

Nuova ordinanza del comando della Polizia locale di Macerata, che modifica temporaneamente la circolazione in contrada Vallebona a seguito dei lavori che verranno effettuati per uno scavo necessario al collegamento delle casse del passaggio a livello e all’ammodernamento e potenziamento del sistema ferroviario della stazione di Tolentino. Il provvedimento prevede, da domani primo giugno dalle 8 alle 16 in contrada Vallebona, il divieto di transito nei tratti interessati dai lavori, in prossimità delle sbarre del passaggio a livello su entrambe le direzioni di marcia.

