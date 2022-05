Sfilata di moda

al terminal di piazza Pizzarello

MACERATA - Sul palco gli abiti realizzati da studenti e studentesse del liceo artistico "Cantalamessa"

30 Maggio 2022

“Surprise: Underground fashion night” è la sfilata di moda degli abiti realizzati da studenti e studentesse del liceo artistico “G. Cantalamessa“ di Macerata, che si terrà sabato 4 giugno alle 21 al Terminal Bus.

«Un evento – si legge in una nota – organizzato dal liceo, una serata dove moda, arte, musica e creatività si fondono per dare vita ad uno spettacolo di atmosfere in un luogo non convenzionale come si presenta il Terminal Bus di Macerata in piazza Pizzarello di Macerata, che è stato possibile realizzare grazie anche alla fattiva collaborazione del Consorzio nelle persone di Stefano Belardinelli e Stefano Gregori».

Le collezioni degli abiti per la sfilata sono state ideate e realizzate da studenti, studentesse e docenti della sezione Design Moda; i temi assegnati per ogni collezione hanno permesso di dare libero sfogo alla creatività di ciascuno supportata dalle competenze acquisite.

La serata sarà caratterizzata anche dal gruppo Dualaud: un dj ed un percussioista Edm con una performance scenica ed energica, ma raffinata ed elegante un vero e proprio spettacolo visivo che ci accompagnerà con vitaminica energia alla chiusura di un anno scolastico impegnativo. L’organizzazione tecnica è curata da Fabbricaeventi.com; i presentatori della serata sono Marco Moscatelli e Daniela Gurini.

