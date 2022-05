«Pediatra in pensione

e non c’è un sostituto»

SAN SEVERINO - La denuncia di un genitore: «Mancano solo due giorni e l'Asur non ha ancora fatto alcuna comunicazione in merito né ha indicato a chi potremmo rivolgerci in caso di necessità»

30 Maggio 2022 - Ore 18:52 - caricamento letture

di Monia Orazi

Mancano due giorni al pensionamento della pediatra Floriana Pasquali Coluzzi a San Severino e per i piccoli pazienti ancora non si sa chi sarà il pediatra di libera scelta che la sostituirà. A segnalare la situazione il padre di un bambino di due anni, Angelo Traversi: «Dal primo giugno una dei due medici pediatri di libera scelta disponibili, la dottoressa Floriana Pasquali Coluzzi, andrà in pensione ad oggi nessun medico sostituto è stato trovato, né l’ufficio anagrafe dell’Area Vasta tre ha notizie o disposizioni in merito, nonostante anche l’altra pediatra disponibile non ha la possibilità di ricevere più iscritti per sopraggiunto limite numerico. Ho deciso di segnalare questa situazione in qualità di genitore di un bambino di 2 anni che di fatto, dal prossimo 1 giugno, non avrà più a disposizione il proprio pediatra di base».

Ad oggi nessuna comunicazione ufficiale è giunta ai genitori dei piccoli pazienti della dottoressa che andrà in pensione, spiega il papà settempedano: «Non so se tutti i genitori degli altri bambini seguiti dalla nostra pediatra già sanno che a breve non avranno più a disposizione questo servizio, ma ad oggi l’Asur non ha fatto alcuna comunicazione in merito né tantomeno ha indicato a chi potremmo rivolgerci in caso di necessità e credo che questa situazione non sia normale nel 2022. Spero vivamente che la situazione possa risolversi in maniera adeguata, data l’importanza primaria di un aspetto fondamentale come quello della salute soprattutto dei più piccoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA