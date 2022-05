Gianfranco Brizzola in pensione,

il saluto dei vigili del fuoco

MACERATA - Il capo reparto esperto e capo turno provinciale raggiunge il traguardo dopo 37 anni di servizio

Dopo 37 anni nei vigili del fuoco il capo reparto esperto e capo turno provinciale Gianfranco Brizzola ha raggiunto il traguardo della pensione. Entrato a far parte del Corpo Nazionale nel 1985 a Treviso si è trasferito poi a Teramo, Fermo, Civitanova ed infine ha raggiunto la massima carriera nella centrale di Macerata alla guida del turno D per sei anni. «Sicuramente i colleghi lo ricorderanno con stima, riconoscimento e per le sue doti di altruismo, grandi capacità professionali, dedizione al servizio e tanta ironia – si legge in una nota -. Tra le tante tipologie di interventi di soccorso effettuati, ancora vigile con l’autolettiga insieme ad un altro collega trasportava con urgenza, tra varie peripezie, una partoriente di due gemelli all’ospedale civile, la donna in segno di riconoscenza volle sapere i loro nomi che poi assegnò ai suoi gemelli. Un caro saluto da tutti i colleghi».

