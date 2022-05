Dalle aiuole del parcheggio della disco

spuntano 76 grammi di stupefacente

POLLENZA - Blitz dei carabinieri all'Azure Dance, il cane "One" ha fiutato la droga, rinvenuto anche un bilancino di precisione. Un 17enne di Macerata segnalato come assuntore perché trovato in possesso di una sigaretta contenente marijuana

Blitz dei carabinieri nella discoteca “Azure Dance” di Casette Verdini a Pollenza, trovati 73 grammi di hashish e tre di marijuana nascosti nelle aiuole del parcheggio del locale. Durante la notte di sabato i militari della Compagnia di Macerata hanno effettuato un approfondito controllo, insieme a quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata e del Nucleo Cinofili di Pesaro. Nel corso dell’attivita, il cane “One” ha fiutato la sostanza stupefacente all’esterno del locale, nelle aiuole del parcheggio: sequestrati complessivamente 76 grammi di droga e un bilancino elettronico di precisione. Nell’ambito dei controlli un 17enne di Macerata è stato trovato in possesso di una sigaretta contenente marijuana, ed è stato segnalato come assuntore alla locale Prefettura.

