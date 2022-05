Civitanova Film Festival

incontra Elisabetta Villaggio:

“Fantozzi dietro le quinte”

RASSEGNA - Gli organizzatori della kermesse lanciano l'appuntamento con l'autrice del libro, figlia dell'attore, in programma il 13 luglio

Non si vive di solo cinema. Il Civitanova Film Festival sente il dovere di non misurarsi solamente con i metri di pellicola avvolta nelle bobine e ha deciso di allargare il coinvolgimento del pubblico. Già in passato gli incontri con l’autore erano riusciti a ritagliarsi uno spazio importante nella programmazione della rassegna, ma in questa ottava edizione gli organizzatori dell’Aps Favolacce hanno strutturato un contenitore ancora più consolidato. Aderendo al progetto di respiro nazionale Città che legge (che mette proprio in comunicazione il Centro per il libro e la lettura con molte realtà festivaliere. Incluso il Cff). sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura.

Tra gli appuntamenti del format, è in programma uno spaccato davvero esclusivo, che ci svelerà chi davvero si è celato dietro il ragioniere più famoso d’Italia. Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo, presenterà il suo libro: Fantozzi dietro le quinte – Oltre la Maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio.

Assistente alla regia prima e regista poi, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, La7, Elisabetta Villaggio è anche un’apprezzata scrittrice (tra i romanzi ricordiamo Una vita bizzarra, Premio Anassilaos alla narrativa e La Mustang rossa). A Civitanova presenterà un suo memoriale privato ma allo stesso tempo corale, con un’incursione autentica nella vita di Paolo Villaggio e nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile: Ugo Fantozzi.

L’appuntamento è in programma mercoledì 13 luglio. Già, perché il Cff ha svelato che l’edizione 2022, che avrà per tema Certezze, desideri e disincanti, si terrà a Civitanova Alta dal 9 al 15 luglio.

«Abbiamo fortemente voluto tuffarci dentro questo Patto per la lettura – le parole di Peppe Barbera, con Michele Fofi ideatore del CFF – condividendone gli intenti e le finalità, consapevoli di quanto la lettura sia un’alleata insostituibile per la crescita e lo sviluppo di una comunità. E così, all’interno del CFF ospiteremo scrittori che presenteranno le loro opere ed incontreranno i lettori. Ci saranno anche letture animate, tavole rotonde e contributi vari a supporto di questo meraviglioso progetto che abbiamo abbracciato con gioia».

Intanto, sono stati selezionati i quindici cortometraggi che concorreranno in questa ottava edizione e le sei pellicole per Marche in Corto, sezione dedicata ai prodotti Made in Marche. Come sempre, il livello delle opere consegnate ha stupito i promotori, che hanno scelto per il proprio pubblico le più significative produzioni da tutto il mondo: Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Libano, Cile, Italia.

Inoltre, è stata definita la giuria artistica che contribuirà ad assegnare il Premio Stelvio Massi, dedicato al noto regista civitanovese. Sono: Simona Almerini (autrice di recensioni, testi teatrali e saggi); Gaia Brauzi (co-fondatrice del Ce l’ho Corto Film Festival e collaboratrice con la casa di distribuzione indipendente OpenDDB – Distribuzioni dal Basso); Alessandro Capitani (regista, vincitore del David di Donatello come Miglior Cortometraggio con Bellissima; nel 2021 dirige il film I nostri fantasmi); Germana Flamini (attrice). Nelle prossime settimane sarà svelato l’intero programma del Festival.

