Infiorata a Mogliano,

quadri con trucioli colorati:

«Un lavoro certosino»

ARTE - In occasione della festa dell'Ascensione e della visita del vescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, la pro loco ha organizzato l'iniziativa

Strade coloratissime a Mogliano con l’infiorata realizzata con trucioli colorati. Opere realizzate in occasione della festa dell’Ascensione (26 maggio) e per l’accoglienza dell’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio. A organizzare è stata la Pro loco di Mogliano che per quest’anno ha riproposto quella che per tradizione in paese è una vera mostra a cielo aperto, in uno scenario suggestivo, lungo la via che si adagia dinanzi al santuario del Santissimo Crocefisso.

Un tappeto colorato realizzato all’insegna dell’originalità e della creatività: più di 900 quintali di trucioli, colorati rigorosamente con vernici ecologiche, sono stati realizzati per unire armonicamente la bellezza dei colori con i simboli più autentici della devozione popolare. La pro loco ha lavorato giorno e notte, dice il presidente, Giovanni Cesetti «per tenere viva una tradizione profondamente sentita a livello popolare e per rendere possibile la realizzazione di un insieme di tappeti colorati che i visitatori hanno potuto ammirare dalla vigilia stessa dell’Ascensione. L’insieme dei tappeti ha visto realizzati molteplici riproduzioni sul tema “Fratelli tutti” promosso da Papa Francesco. Lo sforzo organizzativo ha mirato a valorizzare un vero e proprio patrimonio culturale immateriale, perché il senso del sacro è alla base della nostra identità. Con le mani al posto dei pennelli – ha detto Cesetti – e la strada per tavolozza, in ginocchio, mentre cala la notte, gli infioratori hanno distribuito i trucioli negli spazi assegnati, seguendo le indicazioni del bozzetto e diventando dei veri e propri pittori.

Dietro ad ogni infiorata c’è un lavoro certosino che dura mesi: quest’anno abbiamo avuto numerose adesioni, che sono il gesto e il segno della presenza di una comunità che desidera mantenere viva una tradizione che ci proietta nel futuro mantenendoci saldi nelle nostre solide radici».

Hanno partecipato all’evento il comune di Mogliano, l’associazione Pro Mogliano, il Gruppo infioratori Sant’Ignazio di Filottrano, il Gruppo di preghiera Madonna dei Prati di Mogliano, il comune di Massa Fermana, il Gruppo infioratori Gerano, il Runner’s Club di Mogliano, l’Avis-Aido di Mogliano, i maestri infioratori Rocca Santo Stefano, il comune di Corridonia, l’associazione infiorate artistiche TruciolinArte Torricella Sicura, il Gruppo infiorata Corpus Domini Monte San Giusto, la scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Mogliano, il Gruppo Venerdì Santo di Mogliano, il comune di Castelraimondo, il Gruppo scout Mogliano 1, la Società sportiva moglianese, la Contrada Santa Maria di Mogliano, l’Unitalsi di Mogliano e il comune di Perano.

