Versamento del canone

per l’occupazione degli spazi:

scadenza prorogata al 30 settembre

CIVITANOVA - La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale, che spiega: «Il provvedimento interviene a garantire misure agevolative volte ad assecondare la ripresa economica di un settore che ancora oggi accusa gli effetti della crisi epidemiologica».

28 Maggio 2022 - Ore 16:18 - caricamento letture

Differita al 30 settembre la scadenza del versamento del canone per l’occupazione di spazi effettuata dagli esercizi di somministrazione sulla base di titoli rilasciati nel periodo dell’emergenza sanitaria e soggetti a proroga fino al 30 giugno. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale di Civitanova, che spiega. «In considerazione dei reiterati provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica nel corso del 2020 e del 2021, e riscontrato l’attuale impegno del legislatore nel promuovere azioni a sostegno della ripresa delle attività economiche duramente colpite dall’emergenza epidemiologica – si legge nella nota -, la giunta comunale ha approvato il differimento dei termini ordinari di versamento del canone sulla base agli articoli 58 e 59 del vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale unico. Il provvedimento interviene a garantire, per quanto di competenza comunale, misure agevolative volte ad assecondare la ripresa economica di un settore che ancora oggi accusa gli effetti della crisi epidemiologica».

