Di corsa da Macerata a Recanati

per raccogliere fondi

contro le leucemie

SOLIDARIETA' - Nuova tappa di Run4Hope. Il testimone è stato raccolto dall'Us Acli del capoluogo

28 Maggio 2022

E’ ripartita ieri da Macerata per arrivare a Recanati una nuova tappa della seconda edizione di Run4Hope, la staffetta italiana della solidarietà finalizzata alla raccolta fondi in favore di Ail per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Anche quest’anno il testimone dell’iniziativa è stato raccolto dall’Us Acli che ha accolto gli atleti provenienti da Tolentino. Ieri pomeriggio atleti e atlete dell’Us Acli sono ripartiti dallo Sferisterio in direzione Recanati. Oggi la corsa raggiungerà a Numana e domani (domenica 29 maggio) arriverà ad Ancona.

«E’ una iniziativa a cui teniamo molto – spiega Ulisse Gentilozzi, presidente dell’Us Acli di Macerata – perché ne abbiamo sposato la causa benefica. Per noi è un onore e una grande soddisfazione correre per la salute e per aiutare chi soffre».

