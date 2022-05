Camila Giorgi si ritrova al Roland Garros:

battuta la numero 7 al mondo,

è agli ottavi di finale

TENNIS - La 30enne nata a Macerata non vinceva un match in un torneo dagli inizi di gennaio agli Australian Open. A Parigi ha messo in fila Zhang, Putintseva e oggi la bielorussa Sabalenka, arrivando per la prima volta in carriera al quarto turno sulla terra di Bois del Boulogne

28 Maggio 2022 - Ore 16:20 - caricamento letture

Camila Giorgi, finalmente. La tennista nata a Macerata si ritrova al Roland Garros, mette alle spalle un periodo segnato dall’infortunio al polso e a distanza di quattro mesi (Bjk Cup esclusa) dall’ultima vittoria in un match di circuito maggiore (contro la Marticova agli Australian Open) ritorna a sorridere. E non per un singolo successo ma per ben tre, che la proiettano, per la prima volta in carriera, al quarto turno dello Slam sulla terra (superficie meno congeniale al suo gioco) di Bois del Boulogne.

Dopo il forfait sul sunshine double Indian Wells-Miami e i ko a Stoccarda, Madrid e Roma la Giorgi mette in fila la cinese Shuai Zhang in rimonta al primo turno (3-6,6-2,6-2), la kazaka Julija Putintseva (6-3,7-5) al secondo e oggi la numero 7 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka in 3 set (4-6, 6-1, 6-0). Un successo, questo, che conferma una striscia di vittorie importante, una condizione ritrovata e la possibilità di iniziare, praticamente, ora una stagione che sembrava compromessa, visto che la giocatrice, testa di serie numero 28 del tabellone, era fuori dalle 100 della Race 2022. Camila Giorgi vola agli ottavi di finale, dove se la vedrà con la russa Daria Kasatkina (numero 20 Wta).

