26 Maggio 2022 - Ore 11:15 - caricamento letture

Il maestro Lorenzo Perugini di Montecosaro si è diplomato in direzione d’orchestra all’Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del maestro Donato Renzetti (il direttore musicale del Macerata Opera Festival). Il 20 maggio ha dato la tesi di laurea del biennio di Direzione d’Orchestra al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro. Ha diretto e dirige diverse formazioni: Gruppo vocale A.D.A., il Coro Voci Bianche “In….Canto” di Montecosaro, dal 2018 è promotore e direttore artistico del Festival di Musica da Camera di Montecosaro che ha visto la partecipazione di musicisti di fama nazionale e internazionale insieme a giovani promesse. Con l’associazione l’Enarmonica ed Aria di Musica di Roma ha organizzato a Montecosaro il Campus Musicale Estivo che ha riscosso molto successo (sono venuti numerosi ragazzi da tutta Italia per seguire le lezioni e tutte le sere si esibivano in concerto); quest’anno sta organizzando la seconda edizione. Dal 2016 ha fortemente voluto e organizzato, il fratello Federico (anche lui musicista) e la sorella Eleonora, attualmente ricercatrice in Scozia, il Concerto del 5 settembre in memoria del nonno.

