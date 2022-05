Visita a Porto Recanati

del direttore marittimo delle Marche

IL CAPITANO di vascello Donato De Carolis è stato nella città costiera, oltre ai militari della locale Guardia costiera ha incontrato anche il sindaco Andrea Michelini e il procuratore Claudio Rastrelli

Il direttore marittimo delle Marche in visita a Porto Recanati. Ieri la Delegazione di spiaggia della città costiera ha ricevuto la visita istituzionale del comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, capitano di Vascello Donato De Carolis. Accompagnato dalla comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, tenente di vascello Ylenia Ritucci, il direttore marittimo ha incontrato il personale militare della locale Guardia costiera esprimendo al maresciallo Salvatore Riccardi parole «di vivo apprezzamento per l’impegno profuso dai suoi uomini nello svolgimento dei numerosi incarichi istituzionali che hanno ricevuto ampio risalto dalla cittadinanza, complimentandosi per i risultati ottenuti a tutela della risorsa ittica, a salvaguardia del corretto uso del pubblico demanio marittimo e a tutela dell’ambiente».

La visita istituzionale è proseguita in Comune, dove De Carolis è stato accolto dal sindaco Andrea Michelini con il quale ha avuto un dialogo improntato soprattutto sull’approssimarsi della stagione estiva, fregiata quest’anno dall’ambito riconoscimento della bandiera Blu e sugli obiettivi comuni finalizzati ad un’opera di sensibilizzazione e prevenzione verso gli utenti del mare. Nel corso della mattinata, il direttore marittimo assieme al capo di Circondario ha fatto visita anche al procuratore facente funzioni Claudio Rastrelli.

