Precipita dal tetto di un edificio,

muore un uomo

RECANATI - Tragedia in via Moretti, si è trattato di un gesto volontario

25 Maggio 2022 - Ore 14:32 - caricamento letture

Precipita dal tetto di un edificio e muore. La tragedia si è consumata verso le 10,30 a Recanati, in via Moretti, davanti al Pub 2000. La vittima è un uomo di mezza età. Quando sul posto sono arrivati 118 e carabinieri per lui non c’era già più niente da fare. Stando a una prima ricostruzione si è trattato di un gesto volontario.

