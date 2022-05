La Med Store Tunit

saluta Giuseppe Longo

VOLLEY - Il palleggiatore pugliese chiude la propria avventura in biancorosso

25 Maggio 2022 - Ore 14:17 - caricamento letture

Med Store Tunit saluta Giuseppe Longo. Il palleggiatore pugliese chiude la propria avventura in biancorosso con la semifinale di playoff raggiunta alla conclusione della Regular Season.

Formato nella Castellana Grotte, Longo ha lasciato la sua Puglia in estate, svestendo la maglia dell’Aurispa Libellula Lecce, avversario dei biancorossi nei playoff 2020/2021, per prendere in mano la regia della Med Store Tunit Macerata nella stagione appena conclusa. Con i colori biancorossi si è preso il difficile incarico di sostituire l’ex-capitano Natale Monopoli, Longo ha mostrato le sue qualità e nonostante sia stato per la squadra un anno ricco di ostacoli, insieme al gruppo è riuscito a superarli e a conquistare il terzo posto in campionato, cedendo soltanto all’ultimo soffio nel playoff contro la Sistemia Aci Castello. «La Pallavolo Macerata ringrazia Longo per l’impegno dimostrato nel corso di questa stagione vissuta insieme. Le strade ora si separano e la società augura a Giuseppe di raggiungere nuovi successi col proseguimento della sua carriera nella pallavolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA