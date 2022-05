Hotsand nella poule salvezza,

primi match in casa

SERIE A- Macerata in campo sabato sul diamante di via Cioci contro Torre Pedrera

Sfumata la qualificazione alla poule scudetto, l’Hotsand Macerata inizia il cammino nella poule salvezza del campionato di serie A di baseball. Splendiani e compagni hanno concluso la regular season al terzo posto nel girone, penalizzati dagli scontri diretti rispetto al Nettuno, che ha prevalso in entrambe le partite, anche grazie ad una prestazione non impeccabile dei lanciatori maceratesi.

Ora si apre la nuova fase, che impegnerà la squadra fino alla fine del mese di luglio, opposta a Longbridge Bologna, Grosseto 1952, Nettuno Academy e Torre Pedrera, quest’ultimo primo avversario dell’Hotsand sabato prossimo (ore 15,30 e 20,30) sul diamante di via Cioci. Le altre contendenti sono ampiamente alla portata della formazione del presidente Andrea Graziani, che si pone come obiettivo la vittoria nel girone. Il primato assicurerebbe una posizione privilegiata nella griglia delle società iscrivende alla serie A 2023, garantendo anche la partecipazione alla Coppa Italia 2022, dove i biancorossi affronterebbero in un match ad eliminazione diretta, un avversario più abbordabile, rappresentato dalla quarta qualificata di un altro raggruppamento.

Il roster dell’Hotsand è così composto: lanciatori Rodriguez, Ciarla, Turi e Torres (liberamente schierabili in ogni partita), Lopez Guerra e Nacar (utilizzabili solo nel secondo incontro), ricevitore Exposito, interni Lopez Nunez, Donnels, Estrada, Morresi e Giacomini (con il giovane pesarese che può ricoprire anche il ruolo di ricevitore), esterni Splendiani, Luciani, Baro e Garcia.

