Due incidenti in 15 minuti:

frontale, feriti al pronto soccorso.

Auto centra spartitraffico e si ribalta

SOCCORSI in zona Borgo a Treia e in via Roma a Macerata

Due incidenti nello spazio di 15 minuti in provincia, in via Roma a Macerata e a Borgo di Treia. Nel primo, avvenuto intorno alle 12,15, il conducente di una Nissan Micra ha perso il controllo del veicolo poco dopo l’incrocio con via Spalato andando verso il centro, con la vettura che ha prima centrato lo spartitraffico per poi ribaltarsi.

Un urto violento, le cui cause sono al vaglio della polizia locale. Immediato l’intervento degli operatori dell’emergenza che hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo la persona che era al volante. Rallentamenti al traffico nella zona per il tempo necessario ai rilievi e alla rimozione della vettura, sul posto anche i vigili del fuoco.

Più gravi le condizioni degli occupanti di due veicoli coinvolti in un frontale avvenuto quindici minuti dopo, intorno alle 12,30, a Treia, in zona Borgo, vicino alle scuole elementari. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente, con uno dei due veicoli che è finito su un fianco sopra ad un marciapiede. Subito sono scattati i soccorsi, con gli operatori del 118 che hanno prestato sul posto le prime cure del caso per poi trasferire all’ospedale di Macerata due persone, una codice giallo e l’altra in codice rosso.

