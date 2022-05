Da Monte San Giusto ai “Soliti ignoti”,

due fratelli vincono 24.800 euro

SHOW - Henry e Roberta Pierluigi protagonisti della puntata del quiz di Rai Uno condotto da Amadeus

Fratelli di Monte San Giusto protagonisti a “I Soliti Ignoti”, quiz in prime time su Rai Uno condotto da Amadeus. Henry e Roberta Pierluigi, che lavorano in un ingrosso di pellami e calzature, si sono portati a casa 24.800 euro.

Un peccato l’unico errore nell’indagine che ha fatto scendere sensibilmente il montepremi finale. Nella fase iniziale del gioco, infatti, vanno abbinate le giuste professioni agli otto ignoti misteriosi, ognuno dei quali nel passaporto ha un valore in denaro che viene aggiunto alla somma totale in caso i concorrenti riescano ad individuare la professione. I due, legatissimi e insieme in tv per volontà di Roberta, grande appassionata del gioco, sono giunti alla parte più importante del gioco con un patrimonio di 62mila euro, cifra con la quale hanno accolto il parente misterioso, una giovane di nome Chiara. Così, i due fratelli hanno deciso di sfruttare gli aiuti a disposizione per centrare la parentela fra la ragazza e uno degli ignoti, scelta che si è rivelata azzeccatissima. Restati da otto a quattro gli ignoti, è stato il “binocolone”, per osservare da vicino il parente misterioso e i vari ignoti, a far emergere il particolare che ha consentito la vincita: Roberta ha notato la forma della bocca dell’ignoto numero 2, perfettamente uguale a quella della ragazza al centro dello studio. Grande gioia per i due fratelli che hanno così portato a casa il montepremi della serata, pari a 24.800 euro.

