Riapre la piscina a Pieve Torina

L'IMPIANTO pronto per l'estate, il sindaco Gentilucci: «Abbiamo in programma una serie di iniziative che troveranno qui una location perfetta come musica, spettacoli, attività per il benessere»

24 Maggio 2022 - Ore 15:01 - caricamento letture

Riapre la piscina a Pieve Torina, una vera e propria oasi di benessere inserita in uno straordinario contesto naturale e con vari sistemi di idromassaggio.

«Si tratta di un impianto innovativo che coniuga divertimento e socialità con l’obiettivo di soddisfare i nostri concittadini ma anche di attrarre turisti nei nostri borghi – sottolinea il sindaco Alessandro Gentilucci – . È fondamentale avere infrastrutture ricettive di qualità che possano soddisfare le richieste di chi visita le nostre terre e invitarli a rimanere. La piscina di Pieve Torina va in questa direzione, con una serie di servizi che prevedono appunto esperienze benessere e l’apertura, per l’avvio della stagione, di un chiosco bar». Verranno riattivate le promozioni della scorsa estate rivolte alla cittadinanza, «come la tessera oro che consente a tutti i ragazzini che frequentano la scuola elementare e media l’accesso gratuito per tutto il periodo estivo, e la tessera argento per i ragazzi fino ai 18 anni, che consente tre ingressi gratuiti infrasettimanali – prosegue Gentilucci -. L’ingresso, per chi non dispone delle tessere, è di 5 euro al giorno comprensivo di ombrellone. Per l’estate abbiamo in programma una serie di iniziative che troveranno qui una location perfetta: musica, spettacoli, attività per il benessere, insomma uno spazio da scoprire con tante proposte per tutti».

