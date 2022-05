“Paladini del territorio”

puliscono le sponde del Potenza

MONTELUPONE - L'iniziativa lanciata dalla fondazione Una (Uomo Natura Ambiente) in collaborazione con il Comune, la locale sezione di Federcaccia e con il patrocinio di Legambiente

«Pieno successo per l’operazione “Paladini del territorio”, lanciata dalla fondazione Una (Uomo Natura Ambiente) e in collaborazione con il Comune di Montelupone, la locale sezione di Federcaccia e con il patrocinio di Legambiente». Il presidente provinciale Macerata Nazzareno Galassi commenta l’iniziativa: «Cacciatori e cittadini profondamente legati al proprio territorio si sono ritrovati numerosi presso l’area camper di San Firmano dove sono state loro consegnate le casacche i cappellini offerti dalla fondazione Una, dei sacchetti e dei guanti per effettuare la pulizia delle sponde del fiume Potenza adiacente la Abbazia di San Firmano, per una lunghezza di circa 4 chilometri.

Tutti si sono prodigati, nonostante il forte caldo, a recuperare il materiale abbandonato da incivili (bottiglie di vetro e plastica, sacchetti, pneumatici) per poi portare tali rifiuti all’ecocentro del comune di Montelupone – si legge in una nota -. Purtroppo sono stati ritrovasti anche rifiuti in eternit e le Guardie Venatorie Volontarie della Federcaccia hanno in questo caso avvisato la Polizia Provinciale per i dovuti adempimenti del caso.

Presenti alla giornata gli assessori di Montelupone Giordano Elisei e Giada Giorgetti, il presidente provinciale Federcaccia, il coordinatore regionale giovani cacciatori Elia Viviani, i presidenti comunali Federcaccia di Civitanova e Petriolo Massimiliano Nociaro e Michele Merola. L’adesione di tanti volontari e il coinvolgimento delle istituzioni, evidenzia l’interesse e l’impegno per l’ambiente e la sua tutela al fine di custodire la biodiversità che caratterizza il nostro territorio».

