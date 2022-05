Area polifunzionale per i bimbi

e l’avvio del cantiere

al castello Pallotta

CALDAROLA - Doppio taglio del nastro venerdì: prima alla scuola d'infanzia, poi alla dimora cinquecentesca

C’è grande attesa a Caldarola per due importanti inaugurazioni previste per il pomeriggio di venerdì. Infatti si stanno ultimando gli ultimi dettagli relativi all’impianto di illuminazione e poi sarà il momento della festa dei bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Simone De Magistris” i quali potranno ufficialmente inaugurare l’area polifunzionale retrostante la loro sede alla presenza del commissario straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Si inizia alle 17 con i saluti del sindaco Luca Giuseppetti, della dirigente scolastica Fabiola Scagnetti e delle autorità presenti, si proseguirà poi con il taglio del nastro davanti all’ingresso principale di Viale Umberto I, verso le 18.30, dove tutti i cittadini sono invitati ad intervenire.

Subito dopo le autorità si sposteranno al Castello Pallotta dove, su invito del conte Carlo Quochi Pallotta proprietario dell’antico maniero, si procederà con l’avvio ufficiale del cantiere che permetterà il recupero della cinquecentesca dimora conosciuta in tutta Europa per la minuziosa conservazione degli arredi e suppellettili tipici dell’epoca rinascimentale. «Una giornata da non perdere per Caldarola – commenta il Comune – che sempre più concretamente compie passi verso un ritorno alla normalità dopo il devastante sisma del 2016».

