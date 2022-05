Incendio in via Due Fonti,

trovati inneschi: pista del dolo (Foto)

MACERATA - L'incendio è scoppiato in via Due Fonti, a ridosso della recinzione di una abitazione. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo. Indagano i carabinieri

Fiamme lungo via Due Fonti, a pochi metri di distanza dal parcheggio Garibaldi di Macerata e vicino alla recinzione di una abitazione. Sono stati trovati degli inneschi, e ora i carabinieri seguono la pista del dolo. L’incendio di sterpaglie e piccoli arbusti è scoppiato intorno alle 18,35 di questo pomeriggio dai margini della carreggiata di via Due Fonti dove tanti parcheggiano l’auto essendo una zona di posteggi gratuiti.

Il rogo si è sviluppato vicino alla recinzione di una abitazione e le fiamme hanno anche raggiunto il fogliame dei rami più bassi di alcuni alberi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno trovato fiamme e un denso fumo. I pompieri tra lo spegnimento delle fiamme e le operazioni di messa in sicurezza della zona sono rimasti sul posto fino alle 20,30. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri. Gli accertamenti sulla natura del rogo hanno portato a rinvenire degli inneschi. Dunque le fiamme sarebbero state provocate, secondo i carabinieri, da qualcuno. Ora sull’incendio si apriranno le indagini per risalire all’autore del gesto. Non ci sono stati feriti.

(foto di Fabio Falcioni)

