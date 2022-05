Old Lions nella top 12 del subbuteo

MACERATA - Ai campionati di Follonica la squadra del capoluogo ha conquistato la qualificazione ai Master

Old Lions Macerata tra le 12 squadre di subbuteo più forti in Italia. Sono rientrati con soddisfazione dal Palagolfo Follonica i giocatori del club maceratese-civitanovese che hanno partecipato al Guerin Subbuteo, terza tappa di uno dei tornei italiani più importanti in ambito nazionale organizzato dal club Maremma Subbuteo in collaborazione con la FISCT e il Guerin Sportivo.

Nonostante gli oltre 100 partecipanti delle 24 squadre più forti d’Italia gli Old Lions Macerata si sono qualificati per la categoria Master, il massimo titolo della disciplina. La squadra ha sfiorato l’impresa ma è stata purtroppo sconfitta dalla quotatissima Aosta. a comporre la squadra maceratese Leonardo D’Amico, Stefano Gambella, Andrea Senesi, Jury di Tullio, tutti in campo con le magliette biancorosse e blu, che unisce i colori della maceratese a quello della civitanovese visto che i membri del club si dividono tra queste due città. Tra i numerosi giocatori anche il fortissimo romano Morgan Croce, originario di Treia, campione italiano in carica che ha affrontato il più piccolo iscritto di soli 10 anni. La prossima tappa del Guerrin Subbuteo sarà a novembre a San Benedetto. «Il subbuteo è un’attività che permette di divertirsi insieme, unendo persone di ogni provenienza ed età – dice Leonardo D’Amico, presidente del club – chiunque voglia partecipare ai nostri incontri è il benvenuto, ci ritroviamo nella sede di Borgo Pernanzoni a Villa Potenza tutti i venerdì alle 21.30».

