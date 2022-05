La settimana del libro

arriva a Mogliano

EVENTO - Iniziative per tutte le età da martedì 24 a venerdì 27 maggio

23 Maggio 2022 - Ore 11:40 - caricamento letture

“La settimana del libro”, iniziativa promossa da “La tana del libro”, sezione della Biblioteca comunale Ferretti-Brocco, voluta dall’Amministrazione comunale, assessorati alla cultura ed ai servizi sociali si svolgerà a Mogliano dal 24 al 27 maggio.

Un momento così complesso con la chiusura a causa del sisma della Biblioteca comunale, l’isolamento dovuto alla pandemia ed infine il terribile conflitto bellico non ha di certo diminuito l’intenzione del Comune di stimolare la lettura soprattutto nei giovani. «L’obiettivo di queste iniziative – spiega la sindaca Cecilia Cesetti – è quello di promuovere il valore sociale della lettura quale evento base della crescita personale dei cittadini e, simultaneamente, portare i libri in contesti diversi da quelli convenzionali come le scuole o le biblioteche».

Inoltre i quattro appuntamenti principali si svolgeranno in alcuni luoghi inusuali del centro storico. Il primo appuntamento avrà luogo martedì 24 maggio alle 16,30, nel Parco comunale con “Favole a merenda”, letture a cura dei volontari “Nati per Leggere” (Ingresso libero consigliato a mamme e bambini da 1-6 anni). Seguirà, mercoledì 25 alle 16,30, “Riciclando” con alcune letture ed attività di laboratorio (consigliato a bambini tra i 4 e i 10 anni). Il terzo giorno giovedì 26 alle 21,15, nell’Auditorium di San Nicolò presentazione del libro “Isole carcere” con la presenza dell’autore Valerio Calzolaio. Per finire venerdì 27 alle 15,30, nella Rocca discussione sul libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando a cura dell’Associazione “Libera” . Soggetto della serata sarà la sensibilizzazione sul fenomeno mafioso a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per informazioni contattare telefono: 0733557771; e-mail: bibliolatanadellibro@gmail.com oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Mogliano.

