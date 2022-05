Concerto di musica classica,

il Rotary consegna

5 borse di studio a giovani allievi

RECANATI - La serata all'Auditorium della civica scuola di musica Beniamino Gigli: si sono esibiti il violinista Ares Midiri e Caterina Perna

L’Auditorium della civica scuola di musica Beniamino Gigli, per l’occasione gremita di pubblico, ha ospitato un concerto di musica classica organizzato dal Rotary Club “Giacomo Leopardi” di Recanati, in collaborazione con la Scuola di musica stessa. Interpreti d’eccezione il giovanissimo ma talentuoso violinista Ares Midiri, già vincitore di numerosi premi ed allievo della principale scuola di musica europea, dopo essersi formato nella Scuola Beniamino Gigli, nonché Caterina Perna, brillante pianista, anche lei allieva della Scuola di Recanati, i quali hanno eseguito numerosi brani. Nel corso della serata, alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Recanati Antonio Bravi e l’assessora alla Culture e al Turismo Rita Soccio, il Club Rotary ha consegnato delle borse di studio a cinque giovani allievi della Scuola di musica per favorirne la prosecuzione degli studi. L’evento, denominato “Rotary in musica “, denota l’attenzione e l’impegno dell’Associazione nello sviluppo dei giovani e nel sostegno alle arti e alla cultura in generale.

