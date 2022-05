Alla guida ubriachi,

ritirate 15 patenti nel weekend

CONTROLLI a tappeto della polizia stradale, in cinque sono stati anche denunciati per l'elevato tasso di alcol nel sangue e un'auto è stata sequestrata. In totale sono state rilevate 179 infrazioni al Codice della strada

23 Maggio 2022 - Ore 13:51 - caricamento letture

Controlli a tappeto della polizia stradale, ritirate 15 patenti. Sono i risultati di un servizio che ha riguardato tutto il weekend. In 15 sono stati trovati alla guida ubriachi: 5 di loro sono stati anche denunciati per l’elevato tasso di alcol nel sangue e una vettura è stata sequestrata. Nel corso dei controlli gli agenti della stradale ha inoltre accertato 179 infrazioni al codice della strada, di cui 13 per guida pericolosa, 64 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 17 per l’uso del telefono cellulare durante la guida. Inoltre sono stati sanzionati 4 conducenti perché alla guida senza assicurazione, con conseguente sequestro dei mezzi.

