Un sogno lungo 800 chilometri,

il cammino di Isabella

verso Santiago di Compostela

STORIA - Isabella Sopranzetti, 71 anni, di Cingoli, ci ha messo 29 giorni per raggiungere la cattedrale della città spagnola

Un viaggio lungo 800 chilometri per coronare un sogno che aveva, quello di raggiungere la cattedrale di Santiago de Compostela. A compiere il cammino che attira ogni anno milioni di persone è stata la 71enne Isabella Sopranzetti, di Cingoli. È partita il 22 aprile da Saint Jean de Port, in Francia e poi ha compiuto una marcia lunga 29 giorni ad una media di 27,5 chilometri quotidiani per un totale di 800 chilometri. La 71enne ieri è riuscita a coronare il suo sogno raggiungendo la cattedrale della città spagnola.

