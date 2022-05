Il confine

tra morale e moralismo

MACERATA - Sarà il tema del prossimo incontro del caffè filosofico Nice bar martedì 24 maggio al Basquiat Già Venanzetti

21 Maggio 2022 - Ore 09:32 - caricamento letture

Il Nice Bar è di nuovo a Macerata martedì 24 maggio alle 21.15. Basquiat già Venanzetti, in via Gramsci, ospiterà il caffè filosofico dal titolo: “Qual è il confine tra morale e moralismo?”

«Il tema della morale – si legge nella presentazione – è di importanza capitale, perché parla del nostro comportamento. In questa serata ci chiederemo cosa distingue la morale dal moralismo. C’è chi dice che la morale sono le regole che si danno a se stessi, mentre per il moralista le regole valgono solo per gli altri. Ma a noi non basta e vogliamo cerca di andare più in profondità. Tutti insieme, ascoltando e dialogando».

Ci saranno tante domande e forse qualche risposta. Del resto il caffè filosofico non è una lezione: ognuno potrà dire la sua, se lo vuole, oppure starsene comodamente in silenzio a gustarsi un caffè, sperando di costruire un pensiero comune.

L’ingresso è libero.

Il prossimo incontro a Macerata: 21 giugno: L’altruismo è una virtù?

