Premio Biblioteca Bruno Lunelli

al civitanovese Annibali

CON IL LIBRO "Il linguaggio del vino", il giornalista vince la terza edizione del più importante premio nazionale dedicato alla letteratura enologica, ideato dalla celebre cantina Ferrari di Trento

20 Maggio 2022 - Ore 13:15 - caricamento letture

di Ugo Bellesi

“Il linguaggio del vino” del giornalista civitanovese Francesco Annibali vince, a pari merito con “Vitigni rari e antichi” di Ivano Asperti, la terza edizione del Premio Biblioteca Bruno Lunelli “Un libro di vino” (www.brunolunellilibrary.it). Si tratta del più importante premio nazionale dedicato alla letteratura enologica, ideato dalla celebre cantina Ferrari di Trento, e la consegna ai vincitori della terza edizione avverrà in occasione del Festival dell’economia di Trento. “Il linguaggio del vino” è stato premiato con questa motivazione: «Francesco Annibali con scrittura sapiente ed essenziale sa spiegare ai non iniziati le voci, i termini e le espressioni alle quali gli iniziati fanno ricorso per descrivere i vini». Salutato dalla critica specializzata e dal mondo accademico con toni entusiastici, come un libro innovativo e di non comune spessore culturale, “Il linguaggio del vino” ha colmato un vuoto nella letteratura di settore, spiegando i meccanismi semiotici che vengono messi in atto quando parliamo di vino. Una lettura che è già un classico imprescindibile per tutti gli appassionati ed esperti del settore. Sotto la presidenza di Marcello Lunelli, vice presidente e direttore tecnico di cantine Ferrari, la giuria del premio era composta da Carla Bernini, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Matteo Marzotto, Alessandro Saviola, Andrea Segrè e Fabio Tamburini.

