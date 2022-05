Furto a Civitanova,

13 anni dopo va in cella

DOVRA' scontare 9 mesi un uomo sulla sessantina che è stato arrestato dai carabinieri in base ad un ordine di esecuzione pena partito dalla Corte d'appello di Perugia

20 Maggio 2022 - Ore 18:13 - caricamento letture

Fa un furto e tredici anni dopo finisce in carcere. L’uomo, sui 60 anni, nel 2009 aveva commesso un furto a Civitanova. Da allora poi tra indagini e processi il tempo è passato, si è arrivati ad una condanna definitiva e la procura generale della Corte d’appello di Perugia ha emesso un ordine di esecuzione della pena. In base a questo i carabinieri del comando di Monte Urano ieri hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato. Portato in carcere a Fermo, dovrà scontare 9 mesi per il furto commesso 13 anni prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA