“Alla corte di Rodolfo II”,

eventi al Castello della Rancia

APPUNTAMENTI - L’associazione Tolentino Arte e Cultura, con il Comune e in collaborazione con la compagnia Grifone della scala e l’associazione “La storia toccata con mano”, propone l'iniziativa in programma domani e domenica

20 Maggio 2022

Ancora un fine settimana con diversi eventi in programma a Tolentino. Domani, sabato 21, e domenica 22, appuntamento al Castello della Rancia. L’associazione Tolentino Arte e Cultura, con il Comune e in collaborazione con la compagnia Grifone della scala e l’associazione “La storia toccata con mano”, propone “Alla corte di Rodolfo II”. Il castello per due giorni tornerà all’antico splendore medievale sotto la guida di Rodolfo II da Varano. Spettacoli, didattiche, curiosità e giochi renderanno il visitatore il vero protagonista di questo viaggio nel tempo. Questo il programma. Sabato 21 dalle 16 alle 18 “Malelingue a corte” (spettacoli giochi, didattiche e curiosità tra le mura del castello), dalle 18 alle 20 “Per un nobile capriccio” (spettacoli, giochi, didattiche e curiosità tra le mura del castello), dalle 19 possibilità di degustare un aperitivo con la corte, dalle 21.30 torneo d’arme in onore di Rodolfo II da Varano. Domenica 22 dalle 10 alle 12.30 “Malelingue a corte” (spettacoli, giochi, didattiche e curiosità tra le mura del castello), dalle 15.30 alle 18.30 “Per un nobile capriccio” (spettacoli, giochi, didattiche e curiosità tra le mura del castello).

Info e prenotazioni: 0733973349, 3703733992, 3331370703 e castellorancia@gmail.com. Inoltre, domani alle 22.30 al Green room pub live concert con il gruppo “Caboose”. Domenica 22, nelle piazze e nelle vie del centro storico “Fiera di primavera”, un grande mercato che animerà la città con bancarelle e offerte commerciali e prodotti.

